Najważniejsze wyniki w Lubuskiem przeprowadzonego w ub. roku spisu powszechnego zostały opublikowane przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. Placówka obchodzi 60-lecie istnienia.

Z tej okazji odbyło się seminarium, a celem spotkania było zaprezentowanie najważniejszych rezultatów spisu, który odbywał się między kwietniem a wrześniem ub. roku. Jakie wnioski? Pytamy dyrektora zielonogórskiego urzędu Romana Fedaka.

Spadliśmy poniżej miliona – 991,2 tys. liczy Lubuskie. To się przekłada na gęstość zaludnienia. Drugi wniosek, to fakt, że bardzo się starzejemy. Dekadę temu mówiłem, że bogactwem regionu jest młode społeczeństwo, to w tej chwili rosną nam drastycznie odsetki osób w wieku poprodukcyjnym.