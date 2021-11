Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu. Dziś poinformował o nim prezydent Janusz Kubicki.

Dochody wyniosą ok miliarda 59 milionów złotych, zaś wydatki – ponad miliard 174 milionów złotych. Deficyt będzie zatem oscylował w kwocie ok. 130 milionów złotych. Poza tym na koniec roku miasto będzie zadłużone na kwotę 487 milionów, co zostanie pokryte kredytem.

– Będzie to trudny budżet – mówił Janusz Kubicki.

Ja myślę, że trudno jest dlatego, że mamy dużą inflację. Nie spotkałem się jednak z sytuacją, by był łatwy budżet. Wielokrotnie koledzy z opozycji wspominali, że miasto zbankrutuje. Budżet zawiera tymczasem mnóstwo ciekawych inwestycji.

Mimo trudnej sytuacji na rynku oraz inflacji, miasto chce realizować najważniejsze planowane inwestycje. Największa z nich to dokończenie obwodnicy południowej. Miasto zapisało w projekcie budżetu na ten cel kwotę ponad 62 miliony złotych.

Mamy inwestycję związane z budową dróg – w tym gigantyczna inwestycja Obwodnica Południowa. Są remonty dróg, budowa hali przy Energetyków, jest schronisko dla zwierząt, są drogi osiedlowe.

Teraz projekt budżetu trafi do radnych.