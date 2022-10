Przełom października i listopada to czas, kiedy wokół cmentarzy panuje wzmożony ruch. W tym czasie obowiązuje też inna organizacja ruchu. Tak będzie wokół zielonogórskiej nekropolii przy ul. Wrocławskiej i to już od najbliższego piątku, 28 października.

O czym warto pamiętać? O ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Mowa o ulicy Wrocławskiej, na odcinku od Słowackiego do Pileckiego. Będzie tam obowiązywał również zakaz zatrzymywania się. Ruchem będą kierować policjanci. Na parking przy starym cmentarzu wjadą tylko osoby niepełnosprawne po okazaniu karty parkingowej, zaopatrzenie z zezwoleniem na handel oraz taksówki. Parkingi przy nowym cmentarzu i na pętli MZK będą bezpłatne. Organizacja ruchu będzie obowiązywać do 3 listopada. Więcej szczegółów na grafice poniżej.

