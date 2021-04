Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Kupieckiej zdecydował się na wstrzymanie stacjonarnej obsługi petentów. Decyzja, która ma związek z obecną sytuacją epidemiczną, będzie obowiązywała aż do odwołania.

W komunikacie ZUS czytamy, że wnioski oraz dokumenty można składać bez osobistego kontaktu z pracownikiem instytucji do specjalnej skrzynki. Bezpośrednia obsługa klientów możliwa jest w jednostkach terenowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Żarach, Gubinie i Wschowie. Dodajmy, że większość spraw można załatwić w ZUS bez konieczności osobistej wizyty, wystarczy sprzęt z dostępem do internetu. Można skorzystać z porady eksperta ZUS „twarzą w twarz” poprzez e-wizytę. Aby się umówić trzeba wejść na stronę zus.pl w zakładkę „e-wizyta” a następnie kliknąć okienko „umów się na wizytę”. Swoje sprawy można załatwić również telefoniczne, poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej. W tym celu należy wybrać numer telefonu 22 560 16 00 a następnie tonowo profil tematyczny rozmowy. Telefonicznie możemy uzyskać informację z zakresu rent i emerytur, zasiłków, ubezpieczeń oraz obowiązków płatnika składek. Pełne informacje w swojej sprawie można otrzymać przez telefon po podaniu identyfikatora PUE i hasła (PIN) do COT. W innym wypadku pracownik będzie mógł podać tylko informacje ogólne. Alternatywą dla załatwienia spraw bez wychodzenia z domu jest też Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jeśli ktoś nie ma jeszcze konta, może je założyć w każdej chwili za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej.