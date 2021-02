Prawie 400 tysięcy złotych – taką sumę udało się uzbierać zielonogórskiemu sztabowi WOŚP, a to jeszcze nie koniec, bo ta kwota na pewno będzie jeszcze rosła.

Do puszek zebrano około 300 tysięcy złotych, w ESkarbonce pojawiło się ok 37 tysięcy, a z licytacji Allegro uzbierano ok .30 tysięcy. Licytacje wciąż jeszcze trwają. Organizatorzy informują, że do ogólnej kwoty dołożona zostanie jeszcze obca waluta i wpłaty online.