Ruszyła długo wyczekiwana dystrybucja węgla w naszym mieście. Na początek do Zielonej Góry trafiło 200 ton tego surowca, a w punkcie dystrybucji pojawiają się już pierwsi zainteresowani. Tylko dziś swój przydział węgla odebrało 5 rodzin, jutro przyjedzie po niego ponad 60 zielonogórskich rodzin.

Mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Idzie to bardzo sprawnie i od pierwszych osób, które już ten węgiel odebrały, mamy sygnały, że pali się on bardzo dobrze. Cena tego węgla to 1800 złotych.