Mija dokładnie tydzień od zakończenia Dni Zielonej Góry. Tegoroczne Winobranie można uznać za udane. Występy gwiazd, wysoka frekwencja podczas koncertów, a przede wszystkich tłumy gości, którzy zawitali do Zielonej Góry – to zdecydowanie na plus.

Z Januszem Kubickim w audycji “Prezydent na 96 FM” podsumowaliśmy tegoroczne święto miasta. Włodarz Zielonej Góry twierdzi, że nasz rynek staje się za mały na duże imprezy i to jest dziś duży problem Zielonej Góry.

Brakuje nam przestrzeni i miejsca. Coraz trudniej jest nam zaplanować wszystko tak, by można było ze wszystkiego skorzystać. Jest problem z tym, by się przemieszczać. Fizycznie nie da się jednak rozszerzyć deptaka, a to by się nam przydało.

Kubicki dodaje, że można się cieszyć z coraz popularniejszego zielonogórskiego wina.

Powód do radości, że jest coraz więcej winnic, coraz więcej bardzo dobrych win musujących, choć ono nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.

Winobranie 2021 za nami. Kolejne dokładnie za rok.