Zielonogórzanie wspierają Ukrainę. Wobec wydarzeń na wschodzie prezydent Zielonej Góry i Urząd Miasta zaprasza mieszkańców jutro tj. czwartek na wiec poparcia. Odbędzie się on na placu przed Filharmonią o godzinie 19.

– Sprawy zaszły za daleko. W przeszłości my, Polacy potrzebowaliśmy wsparcia w obliczu represji i konfliktów. Dziś Ukraina potrzebuje wsparcia krajów wolnego świata. Dlatego jako Prezydent Miasta Zielona Góra zapraszam wszystkich mieszkańców na wiec poparcia dla wolnej Ukrainy. Zapraszam także wszystkie siły polityczne, by ponad podziałami pokazać gest solidarności i wolności i wspólnie wyrazić nasze wsparcia dla wolnej i bezpiecznej Ukrainy. Bądźmy razem tego dnia. Wyślijmy dobrą energię naszym przyjaciołom walczącym o swoją ojczyznę. Chodźmy razem ku wolności i pokojowi. Zapraszam też obywateli Ukrainy mieszkających w naszym mieście, by byli z nami. Bądźmy razem! – czytamy w zaproszeniu prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.