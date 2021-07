Czy Zielona Góra przyciąga turystów podczas tegorocznych wakacji? Takie oto pytanie postawiliśmy dziś Mateuszowi Greczyło z “Visit Zielona Góra”.

Gość programu „Rozmowa na 96 FM” mówił, że w okresie letnim możemy zaobserwować duże zainteresowanie naszym miastem.

Greczyło dodaje, że dużym zainteresowaniem cieszy się również Muzeum Etnograficzne w Ochli i Park w Zatoniu. Naszego gościa zapytaliśmy również, o co pyta turysta chcący zwiedzić nasze miasto.

Jeżeli jest to rodzina z dziećmi, to polecamy atrakcje dla całych rodzin np. teren wokół Palmiarni, Centrum Przyrodnicze czy Ogród Botaniczny. Jeżeli ktoś chce aktywnie wypocząć, to mamy szlaki na Wzgórzach Piastowskich.