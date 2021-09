Stało się – klucz do bram miasta jest już w rękach Bachusa. Oznacza to, że od soboty 4 września Zieloną Górą rządzi nie prezydent Janusz Kubicki, a bóg wina. I będzie tak aż do 11 września, czyli przez całe Winobranie 2021.

Tradycyjne przekazanie klucza do bram Winnego Grodu miało w tym roku jednak nietypowy charakter. Klucz przyleciał do Bachusa … dronem. A jakie są plany boga wina na ten tydzień?

Będziemy się bawić. Jak co roku zresztą. Mam nadzieję, że przyjedzie mnóstwo ludzi. I że będą się dobrze zachowywać. W sensie, że będą trzymać dystans i zakładać maseczki. Tam, gdzie trzeba. No bo jednak mamy ten czas. Póki co bawmy się. Mamy mnóstwo koncertów, imprez. 5 nowych winnic w miasteczku winiarskim. Mnóstwo zabawy, śmiechu, jedzenia. Zapraszam.

A wszystkie te atrakcje będą czekały na was do 12 września. O najważniejszych imprezach winobraniowych będziemy mówili również na naszej antenie. Radio i telewizja Index są partnerem medialnym największego święta wina w Polsce.