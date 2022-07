Gdynia, Gdańsk i Zielona Góra – co łączy te miasta? Według najnowszego rankingu, przygotowanego między innymi przez serwis Otodom.pl, są to najbardziej przyjazne do życia miejscowości w Polsce. Nasze miasto zajęło trzecie miejsce.

Czy zielonogórzanie zgadzają się z takim werdyktem? Posłuchajmy.

A co było brane pod uwagę? Między innymi miejska zieleń i bliskość sklepów. Dodajmy, że w badaniu wzięło udział niemal 36 tysięcy osób.