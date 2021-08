Jak już informowaliśmy – trwa kampania społeczna pod hasłem „Pijany kierowca. Nie reagujesz, akceptujesz”. Jest to projekt ogólnopolski, a Zielona Góra to jedno z miast, które postanowiło do niego dołączyć. Głównym założeniem programu jest zwiększenie świadomości wśród kierowców, ale też i pieszych.

Zwiększenie świadomości to też wyższy poziom profilaktyki. I to o nią przede wszystkim chodzi. Mówi młodszy inspektor Maciej Sipek, komendant Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. Uczulanie, że to naganne zachowania, miejmy nadzieję przyniesie skutek. Że taka osobę będziemy mogli w odpowiednim momencie wyeliminować z ruchu drogowego.

Według Lucyny Poźniak, kierowniczki Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, profilaktyka musi się zaczynać już w przedszkolu. Stąd też pomysł na specjalne książeczki edukacyjne oraz pogadanki już z kilkuletnimi dziećmi.

Bo jeśli nauczymy małe dzieci, że alkohol i nikotyna niekoniecznie dobrze wpływa na ich zdrowie, to myślę, że wychowamy świadomych obywateli. Którzy świadomie będą sięgali po alkohol, znając granicę.

A co za tym idzie – nie wsiądą po spożyciu alkoholu za kółko i zareagują, jeśli ktoś inny będzie chciał to zrobić. Niestety, aktualnie akceptacja społeczna dla kierujących na podwójnym gazie wciąż jest wysoka. Mówi Jarosław Chmielewski, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Lepiej wydać złotówkę na profilaktykę, niż miliony na leczenie. Może znajdziemy też chwilę zastanowienia, że jeżeli wypiłem, to zamiast wsiadać za kierownicę warto wziąć taksówkę. Dla naszego i innych bezpieczeństwa.

Sposobem na walkę z niekontrolowanym piciem alkoholu może być też skorzystanie z Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Znajduje się ono przy ulicy Dworcowej.