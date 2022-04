Jaka powinna być Zielona Góra za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat? Jakie są kierunki rozwoju naszego miasta?

O tym dyskutują radni. Trwają bowiem pracę nad przyjęciem “Strategii rozwoju miasta” na najbliższe lata. My tymczasem zapytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry, jak powinna ona wyglądać.

Zielona Góra za kilkanaście lat – Jaki pomysł ma prezydent ZG Janusz Kubicki.

Jestem osobą, która ma wizję. Możemy wsiąść na rowery i możemy zobaczyć, jak powstaje Obwodnica Południowa. Gdybyśmy nie mieli wizji tego, że musimy myśleć o rozwiązaniach komunikacyjnych na 5,10,15 i 20 lat do przodu, nikt by tego nie zrealizował. Możemy pojechać na strefę w Starym Kisielinie. Tu musi być jakiś pomysł, i my to robimy.