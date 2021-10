Czy zielonogórzanie mają szykować się na podwyżkę cen za śmieci? Wszystko na to wskazuje. Wzrost kosztów za odpady zapowiedział w Radiu Index prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztof Sikora.

– W tym tygodniu skończymy wyliczenia. Nie jestem optymistą – informuje szef ZGK.

Jeśli spojrzymy na takie czynniki makroekonomiczne, jak wzrost cen paliwa, jak wzrost płacy i pochodnych, jeżeli popatrzymy, że musimy zmienić sprzęt, bo śmieciarki, które jeżdżą mają po 20 lat i są wysłużone, to niestety prawdopodobnie czeka nas, mam nadzieję, że drobna regulacja.

Teraz za śmieci płacimy 25 zł. O ile mogą wzrosnąć opłaty?

Myślę, że robimy wszystko jako spółka, jako samorząd – z prezydentem kilka rozmów już mieliśmy. Mocne cięcia wewnętrzne w strukturze mają sprawić, żeby to było kilka złotych regulacji, żeby to nie była drastyczna podwyżka. Przed tym dylematem staną radni rady miasta i zobaczymy, jak to się potoczy.