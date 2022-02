Piętnasta wygrana koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra w rozgrywkach Energa Basket Ligi. Zielonogórzanie znokautowali PGE Spójnię Stargard 106:64 i umocnili się w czołówce tabeli.

To był nokaut. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra nie pozostawili żadnych złudzeń rywalowi. Stargardzianie dotrzymywali kroku miejscowym tylko w pierwszej kwarcie. Zastal prowadził po 10 minutach tylko 23:21. Początek drugiej odsłony pokazał, że goście nie będą mieli w tym meczu zbyt wiele do powiedzenia. Szybkie i skuteczne akcje w ataku Sulimy, Brembleya i Żołnierowicza, do tego dominacja na tablicach sprawiły, że przewaga miejscowych rosła w oczach. Do przerwy jeszcze tylko 51:37. Trzecia kwarta to już prawdziwy nokaut. Spójnia nie istniała, a Zastal powiększał przewagę. Po trzech kwartach już ponad plus 30 na tablicy – było 80:48. Jedyną niewiadomą były rozmiary zwycięstwa podopiecznych Olivera Vidina. Ostatecznie skończyło się na ponad 40-punktowym zwycięstwie naszych graczy – 106:64. Takiego obrotu sprawy chyba nikt się nie spodziewał biorąc pod uwagę napięty terminarz zastalowców.

Najwięcej punktów dla Zastalu zdobyli: Nenadić 18, Apić 16, Żołnierewicz i Sulima po 14.

Była to piętnasta wygrana Zastalu w rozgrywkach Energa Basket Ligi. W piątek zielonogórzanie zmierzą się z Twardymi Piernikami z Torunia.