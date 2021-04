Dramatyczny mecz numer 4 w ćwierćfinale rozgrywek koszykarskiej Energa Basket Ligi. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra pokonali w Stargardzie Spójnię 91:80 i awansowali do półfinału rozgrywek.

Mylił się ten, kto spodziewał się spacerku w Stargardzie. Wprawdzie początek meczu to zapowiadał, ale końcówka okazała się dramatyczna. Zastal świetnie wszedł w mecz osiągając błyskawicznie kilkunastopunktową przewagę. Szalał Geoffrey Grosselle i po pierwszej kwarcie było 25:14. W drugiej zastalowcy zwiększyli w pewnym momencie przewagę do 16 punktów, ale Spójnia odrobiła część strat i do przerwy zielonogórzanie prowadzili tylko 44:36. W trzeciej odsłonie gospodarze zagrali “z zębem”, bardzo ambitnie i nie odpuszczali. Zastal grał nieskutecznie i Spójnia po 30 minutach wyszła na prowadzenie 60:58. W czwartej kwarcie walka “kosz za kosz”. Ostatecznie remis 74:74 i dogrywka. W niej niezawodni byli Grosselle i Kris Richard. Dzięki tej dwójce Zastal osiągnął przewagę, której nie oddał już do końca. Ostatecznie zielonogórzanie zwyciężyli 91:80 i całą rywalizację 3:1. W Stargardzie świetnie zagrali Grosselle – 29 punktów, Freimanis i Richards po 21. W półfinale Zastal zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, który wyeliminował Trefla Sopot wygrywając serię również 3:1.