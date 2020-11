– Jesteśmy zadowoleni – mówił w rozmowie z Radiem Index właściciel Zastalu Enei BC Zielona Góra Janusz Jasiński. Zielonogórscy koszykarze znów dominują w Energa Basket Lidze.

Zastal jest liderem tabeli, ma doskonały bilans 12 zwycięstw i tylko jednej porażki. Janusz Jasiński twierdzi, ze z dotychczasowej postawy można się tylko cieszyć, choć mogą przyjść niebawem problemy z uwagi na sporą liczbę meczów Zastalu w grudniu.

Problemem dla Zastalu na pewno jest brak kibiców, bo mecze – z uwagi na pandemie koronawirusa – odbywają się przy pustych trybunach. Kibice już wkrótce będą mogli jednak pomóc swojej drużynie. Jasiński na razie jest bardzo tajemniczy, ale wkrótce ma się pojawić dla fanów zielonogórskiego basketu bardzo ciekawa oferta.

Klub tez coś zaproponuje wkrótce. Akcja bardzo szeroka. Muszę jeszcze poczekać, bo jest to związane z aktami prawnymi, nie chciałbym wyprzedzać. Warto powiedzieć o dużej roli miasta, które ma bardzo dużą dziurę budżetową. Warto, by miasto o nas nie zapomniało. Warto, by w problemach trzymać się razem.