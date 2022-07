Lotnisko w Babimoście powiększyło ofertę lotów wakacyjnych. Od 3 lipca podróżować można już nie tylko do Turcji, ale także do Chorwacji. Lot z Babimostu do Rijeki potrwa niecałe dwie godziny. To nie pierwszy raz, kiedy w ofercie lotniska w Babimoście pojawiły się loty do Chorwacji. W tym sezonie wakacyjnym podróżujący mogą skorzystać z uroków Adriatyku nawet we wrześniu.

Ostatni lot powrotny z Rijeki odbędzie się 25 września. O nowych połączeniach opowiada dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, Sławomir Kotylak:

Pierwsze połączenie do Chorwacji się odbyło. Oczywiście będzie realizowane przez cały okres wakacji, a już niedługo być może będziemy mogli zakomunikować także połączenia, na które pewnie czekają wszyscy lubuszanie, które już wcześniej sygnalizowaliśmy, że jesteśmy nimi zainteresowani, czyli połączenia do Gdańska i do Burgas.

Zwiększona liczba połączeń, skutkuje większą liczbą podróżujących. W związku z dużym zainteresowaniem lotami wakacyjnymi warto na lotnisko wybrać się nieco szybciej niż zazwyczaj, o czym mówi Sławomir Kotylak:

Zwracam uwagę szczególnie na to, że z każdym rokiem przybywa nam pasażerów na lotnisku i takie przyzwyczajenia, które jeszcze parę lat temu niektórzy pasażerowie mieli, że można było na ostatnią chwilę przyjechać i zostać odprawionym, no dzisiaj mogą już powodować pewne komplikacje i turbulencje. Oczywiście, nie porównuję naszego lotniska i potrzeby przyjazdu na lotnisko dwie godziny wcześniej, ale naprawdę prosimy o to, żeby nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę, bo kumulacja pasażerów na ostatnią chwilę powoduje później dosyć duży stres i niepotrzebne zamieszanie. W związku z tym, jeżeli jest możliwość być choćby na 40/50 minut przed odlotem, zachęcamy do tego.

Warto także pamiętać o tym, że od tego roku parking przy lotnisku jest płatny. Jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów związanych z przechowywaniem samochodów osobowych, kursuje autobus z dworca w Zielonej Górze. Szczegóły dotyczące transportu znajdują się na stronie lotniska. Dodajmy jeszcze, że obecnie loty do i z Chorwacji będą odbywać się tylko raz w tygodniu, w niedzielę. Ma to związek ze skomplikowaną sytuacją na rynku lotniczym m.in. z cenami paliwa. Jeśli będzie taka możliwość, będzie także zwiększona liczba połączeń do Rijeki.

Materiał przygotowała Joanna Nawlicka.