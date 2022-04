Z bilansem 21-9 zakończyli rundę zasadniczą Energa Basket Ligi koszykarze Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie w ostatnim meczu tej części sezonu pokonali Eneę Abramczyk Astorię Bydgoszcz 97:82.

Przed spotkaniem trener Oliver Vidin zapowiadał, że szansę gry dostaną wszyscy koszykarze. Minuty rozłożyły się bardzo równomiernie. Trzech graczy spędziło na parkiecie nieco ponad 21 minut. To było najwięcej w Zastalu. W tym gronie był Nemanja Nenadić, zdobywca 19 punktów, najwięcej dla zielonogórzan oraz wysocy Krzysztof Sulima i Ousmane Drame. Ten ostatni debiutował przed zielonogórską publicznością. Miał 6 punktów i 12 zbiórek.

Zastal kontrolował losy i tempo spotkania. Pierwsze trzy kwarty zielonogórzanie nieznacznie wygrywali, ale w czwartej odsłonie odjechali już na dwucyfrowy dystans. W barwach gości najbardziej we znaki dawał się Mateusz Zębski, zdobył 23 punkty, najwięcej w Astorii, która z bilansem 15-15 wypadła na ostatniej prostej z play-offów.

Zastal natomiast szykuje się już na sobotnie i poniedziałkowe granie ze Śląskiem. Wrocławianie do Lublina wysłali rezerwy i w ostatnim meczu sezonu zasadniczego przegrali z Pszczółką Startem Polskim Cukrem 67:85.

Sobotnie spotkanie rozpocznie się o 17:30, poniedziałkowe o 15:30. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Niewykluczone, że Zastal na play-offy będzie miał do dyspozycji szóstkę obcokrajowców, co po meczu zasugerował trener zielonogórzan.