Już dziś koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra mogą sobie zapewnić awans do finału rozgrywek Energa Basket Ligi.

Przypomnijmy, w półfinałowej rywalizacji zielonogórzanie prowadza ze Śląskiem Wrocław 2:0. Łukasz Koszarek – kapitan Zastalu – twierdzi, ze rywalizacja ze Śląskiem do najłatwiejszych jednak nie należy.

Aleksander Dziewa – jeden z koszykarzy Śląska Wrocław – twierdzi, że nie wszystko jeszcze stracone.

Gramy kolejny trzeci mecz i chcemy go wygrać. Będziemy grali do samego końca. Wiara umiera ostatnia. Wierzymy w to i gramy dalej.