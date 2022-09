Miejska spółka “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” szykuje się do kolejnych, ważnych inwestycji.

Mają one ruszyć jeszcze w tym roku. Mowa o tzw. miejskich deszczówkach. O szczegółach mówi prezes ZWIK-u Krzysztof Witkowski.

Wodociągi są po rozstrzygnięciu trzech przetargów. To tzw.. “projekty deszczówkowe”. Dotyczy to zbiornika na wody opadowe przy ulicy Foluszowej na terenie byłej oczyszczalni ścieków. Poza tym mamy kolektor deszczówkowy między ulicą Bohaterów Westerplatte a rondem Anny Borchers oraz zbiornik retencyjny przy parkingu przy Urzędzie Miasta

Prezesa zapytaliśmy o to, dlaczego te inwestycje są tak ważne z punktu widzenia mieszkańców Zielonej Góry.

Od czterech lat mamy nowe prawo wodne. które wyłączyło wody opadowe z kategorii ścieków. I słusznie, bo wody opadowe to zasób bardzo cenny i ważne, by go gromadzić na miejscu i dlatego budowa tych zbiorników retencyjnych, by te wody zatrzymać i by mogły być wykorzystane przez mieszkańców jako wody podziemne czy powierzchniowe.