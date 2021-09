Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne Winogranie, czyli Winobranie 2021 z Radiem Index. Jako partner medialny na bieżąco będziemy was informowali o tym, co i gdzie się dzieje. Naszych reporterów, uzbrojonych w mikrofony i kamery, będziecie mogli spotkać na wszystkich najważniejszych wydarzeniach winobraniowych.

Dziennikarze newsroomu, podobnie jak reszta radiowej załogi, będą przez całe winobranie nadawali dla Was z plenerowego studia tuż obok ratusza. Zaczynamy każdego dnia punktualnie o godzinie 6. Mówi Marcin Krzywicki, szef newsroomu.

Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie. Jak pracuje się radiowo nie w radiu. Będzie nam miło zobaczyć was zza szyby. Jak sami do nas podejdziecie, zapytacie może o coś. Z chęcią wam wytłumaczymy jak pracuje Radio Index. Jak nadaje Radio Index przez cały rok.