Wyjątkowo długa przerwa w obradach podczas tegorocznej uroczystej sesji rady miasta. Dziś sesja ruszyła, zarządzona została jednak przerwa. I to do soboty. Bo właśnie wtedy w naszym mieście pojawi się Maryla Rodowicz. Królowa polskiej sceny muzycznej, decyzją rady miasta, dołączy do grona honorowych obywateli Zielonej Góry.

Stanie się to w sobotę, tuż przed koncertem Rodowicz na winobraniowej scenie. Uroczysta sesja rady miasta była też okazją do nagrodzenia tych, którzy mieszkają tu na stałe i mają wpływ na rozwój kulturalny Zielonej Góry. Mówi Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta.

Dzisiejsze nagrody to wyróżnienia kulturalne. Czyli dla osób, które w różny sposób i różnych formach uczestniczyły. Wspierały miasto. To osoby, które angażują się w prace dla oraz z Zieloną Górą.

Nagrodzeni pochodzą z różnych środowisk. Między innymi literackich i muzycznych. Powody do dumy ma również Uniwersytet Zielonogórski. Wśród tegorocznych wyróżnionych znalazła się wykładowczyni z naszej uczelni – prof. Jarochna Dąbrowska – Bunkhardt.

Miło się dowiedzieć, że jestem ważna dla Zielonej Góry. Kocham nasze miasto bardzo i zawsze wracam tu z olbrzymią radością. Cieszę się, że doceniono moją działalność. Serce się raduje.

W sumie wyróżnienia od miasta otrzymało 9 zielonogórzan oraz dwie instytucje.