Winobranie 2021 przechodzi do historii. Jakie było? Jakie powinno być w przyszłości? To już czas, by zadawać takie pytania, tym bardziej, że kolejne Winobranie będzie wyjątkowe.

Miasto w przyszłym roku będzie obchodzić dwa duże jubileusze. 800-lecie powstania Zielonej Góry i 700-lecie uzyskania praw miejskich. Mówi Zdzisław Strach, prezes Centrum Biznesu.

Myślimy już nad pewnymi rozwiązaniami, żeby one było już trochę inne. Uwagi, które płyną od mieszkańców, to trzeba byłoby przyjrzeć przeprojektowaniu tej części jarmarku, gdzie jest przysłowiowe mydło i powidło. Tego dotyczy najwięcej uwag.

Nie brakuje też pomysłów dotyczących odświeżenia części koncertowej Winobrania. Czy główna scena może za rok stanąć w innym miejscu? Zdzisław Strach nie wyklucza takiego rozwiązania.

Mamy duży potencjał pod CRS-em. Mamy miejsce, gdzie jest aktualna scena winobraniowa. Proszę jednak zwrócić uwagę, że w przeszłości mieliśmy dwie, a nawet trzy sceny. Biorąc pod uwagę zagęszczenie terenu wokół ratusza, raczej nie wróci tu scena miasteczka winiarskiego, bo ona się już tutaj nie zmieści.

Dodajmy, że to Winobranie było rekordowe pod względem lokalnych winnic. Pojawiło się ich aż 35.

Zdzisław Strach wyraził też nadzieję, że za rok na Winobranie powróci korowód, którego nie było w ostatnich dwóch latach, ze względu na pandemię.