Wciąż rośnie liczba chorych na koronawirusa. Rosnące statystyki spowodowały, że zwiększona została liczba łóżek covidowych w zielonogórskim Szpitalu Tymczasowym. Obecnie jest ich już 142.

Jak informuje Szpital Uniwersytecki obecnie w lecznicy przebywa obecnie ponad setka pacjentów z covidem, z czego ośmioro na intensywnej terapii. Chorych jest także troje dzieci. Mówi Sylwia Malcher – Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Rosnąca liczba chorych to też wciąż rosnące zużycie tlenu.

Tlen używamy także na innych oddziałach i przypomnę, że przed pandemią zużywaliśmy go w sumie około pół tony. W tej chwili to zużycie wzrosło już do 1,5 tony na dobę.