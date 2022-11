Na jutro (tj. na wtorek) prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki na wniosek radnych zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta.

Przyczyna zwołania sesji związana jest ze stanem finansów Zielonej Góry. Chodzi o środki finansowe, które ma otrzymać południowa stolica województwa lubuskiego w ramach ZIT-ów w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Przypomnijmy, miasto liczyło na kwotę 340 euro na mieszkańca. Natomiast zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu kwot dla obu lubuskich stolic, w tym naszego miasta. To oznaczać będzie, że Zielona Góra otrzyma kwotę niższą od zakładanej (184 euro na mieszkańca)

Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, spodziewa się gorącej dyskusji. Co jest w porządku obrad?

Jest potrzeba, by porozmawiać na ten temat. W programie jest planowane przyjęcie apelu do marszałka województwa lubuskiego. Będzie rzeczowa., ale emocjonalna i silna dyskusja. Kiedy rozmawiamy o pieniądzach, zawsze jest emocjonalnie.

Istnieje możliwość, że miasto podniesie lokalne podatki. – Nad tym będziemy dyskutować – dodaje Piotr Barczak.

To się wiąże z kwestią podatków naszych. Jeśli Platforma i pani marszałek przekazaliby te środki, to wystarczyłoby na inwestycje i nie trzeba by dokonywać żadnych zmian. Natomiast jeśli nie chcemy zaburzyć inwestycji, istnieje konieczność podniesienia podatków.