– Rząd powinien podejmować taki mechanizm, który byłby równomierny w stosunku do wszystkich samorządów – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej, który był krytyczny wobec rządu.

A chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i rozdzielanie pieniędzy przez polityków partii rządzącej. Waldemar Sługocki uważa, że na pieniądze mogą liczyć samorządowcy, którzy dobrze żyją z obecną władzą.

Bo w czym są gorsi zielonogórzanie czy mieszkańcy Kargowej, Babimostu, Nowej Soli od mieszkańców, którzy dostali pieniądze? Nie ma też jasnych kryteriów. To nas wręcz bulwersuje. Gdybyśmy zbadali, w jaki sposób poszczególne jednostki samorządu straciły dochody do swoich budżetów i z tych wyliczeń wyszłoby, że gmina X straciła więcej, a gmina Y mniej, to byłoby jakieś kryterium.