Cześć dzieciaki i rodzice szykujemy półkolonie! Spoko kreatywny czas, spędzony pod bacznym okiem sympatycznych animatorów Waszego czasu. Szczegółowy plan jest w trakcie produkcji, możemy jednak obiecać, że nie będziecie się nudzić, zostaniecie wysłuchani, zaopiekowani oraz każdego dnia wywołamy na Waszych buziach uśmiech. Planujemy działania kreatywne i ruchowe. Taniec to też spoko opcja. Czekają na Was gry, zabawy i przygody. Najedzony człowiek, to człowiek szczęśliwy dlatego codziennie zapewni...