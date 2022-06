Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oficjalnie rozpoczęli wakacje. Wielkimi krokami zbliża się także koniec akademickiej sesji. Co zielonogórscy uczniowie i studenci zaplanowali podczas tych wolnych słonecznych miesięcy?

Wakacje to zazwyczaj czas odpoczynku, wspólnych zabaw ze znajomymi i zbierania wspomnień podczas letnich wyjazdów. Jednak nie wszyscy mają w planach spanie do południa! Jak zamierzają spędzić lato zielonogórzanie? Zapytała ich o to nasza reporterka, Joanna Nawlicka.

Najczęściej wybieranym kierunkiem podróży wśród zielonogórskich uczniów jest morze, ale wielu z nich planuje wybrać się także nad jezioro czy w cieplejsze kraje. My życzymy wszystkim miłego odpoczynku!