W magazynie W69 na 96FM obszernie powracamy do tego, co działo się w niedzielę na stadionie żużlowym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Stelmet Falubaz, jeden z głównych faworytów do awansu tylko zremisował na otwarcie eWinner 1. ligi z Aforti Startem Gniezno.

Naszym gościem był Kamil Babiarczuk z TVP3 Gorzów Wlkp. W programie wypowiedzi przedstawicieli obu ekip. Głos zabrali: trener Piotr Żyto, Piotr Protasiewicz, Krzysztof Buczkowski, Dawid Rempała, Jan Kvech i rewelacyjny wczoraj Oskar Fajfer.

