Magazyn W69 na 96FM nie po, a dopiero przed spotkaniem Marwis.pl Falubazu z Fogo Unią. Spotkanie zielonogórzan z leszczynianami zostało przełożone z niedzieli na poniedziałek.

Pierwszy wyścig zaplanowano na 20:15. O tym meczu rozmawialiśmy w magazynie z Jackiem Frątczakiem. Były żużlowy menadżer, obecnie ekspert jest optymistą, jeśli chodzi o ekipę zielonogórzan w konfrontacji z “Bykami”. W programie także myślenie o tym, co może czekać Falubaz w przyszłości. Frątczak uważa, że w przypadku zapewnienia sobie utrzymania przez żółto-biało-zielonych, do Zielonej Góry ponownie może trafić Duńczyk Nicki Pedersen. Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.