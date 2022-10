Fani futbolu w naszym mieście na taki mecz czekali wiele lat. III-ligowa Lechia zmierzy się z grającą w ekstraklasie Jagiellonią Białystok w 1/16 Fortuna Pucharu Polski.

Środowy mecz rozpocznie się wcześnie, bo o 14:30 z powodu braku oświetlenia na obiekcie przy ul. Sulechowskiej. Zostanie rozegrany na stadionie lekkoatletycznym. W ostatnich dniach trwały intensywne przygotowania organizacyjne. O nich mówi Konrad Komorniczak, dyrektor Lechii ds. marketingu.

Pewne rzeczy trzeba dopasować do wymagań relacji. Zaprosiliśmy kibiców na prawą stronę stadionu LA. Tam jest trybuna na pojemność 999 osób. Szykujemy się do święta. Na tyle, na ile jesteśmy przygotowani, to pokażemy to, co mamy. Więcej myślę, że pokażą nasi piłkarze.

To wyjątkowe spotkanie pod wieloma względami. Po raz pierwszy w Zielonej Górze na meczu piłki nożnej pojawi się ogólnopolska telewizja. Prawa do pokazywania rozgrywek Pucharu Polski ma Polsat. Działacze w klubie liczą, że niebawem takie mecze w Zielonej Górze będą na porządku dziennym.

To jest wyjątkowe święto, ale przed chwilą mieliśmy jednak sporą grupę kibiców Polonii Bytom, za chwilę mecz z Odrą Wodzisław. Powoli przyzwyczajamy się do tego mocnego grania. Musimy się przygotowywać, bo liczymy, że w przyszłości takie wydarzenia będą normą.

Stadionowa kasa będzie otwarta o 13:00. Wtedy to do nabycia będą ostatnie bilety. Mecz będzie mogło obejrzeć tylko 999 osób. Obiekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, by zorganizować na nim imprezę masową. Zwycięzca awansuje do 1/8 Pucharu Polski.