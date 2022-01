Po kilkutygodniowej przerwie do szkolnych ławek powracają uczniowie. W lubuskiem ich powrót będzie jednak dość krótki, bo już od 17 stycznia rozpoczną się ferie.

O tym, że nauka zdalna ma olbrzymi i niestety negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży nie trzeba nikogo przekonywać. Wspominają o tym nauczyciele. Jeśli jednak wciąż utrzymuje się wysoki trend zakażeń, nie może też dziwić fakt, że szkoły jeszcze w tym roku ponownie mogą zostać zamknięte. – Należy się tego spodziewać, ale wtedy można przystąpić do nauki hybrydowej – uważa Bożena Mania – szefowa lubuskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zdalna nauka zostawia ślady w psychice dziecka. Życzylibyśmy sobie, by było jej jak najmniej. Ale jeśli już będzie, powinna być wtedy, gdy jest potrzebna. Lepszym elementem jest hybrydowego nauczania. Mam rodzinę w Szkocji i w Niemczech, tam jest hybrydowe nauczanie, dwa tygodnie na dwa tygodnie. Podobnie jest w przedszkolach, to jest możliwe do zrobienia.