Mają w Żarach, mają w Sulechowie, a dlaczego nie w Zielonej Górze? Pytała o tężnię solankową w audycji Prezydent na 96 fm słuchaczka.

Mikroklimat, który powstaje wokół tężni wykorzystywany jest w leczeniu m.in. górnych dróg oddechowych. Pani Wanda pytała włodarza miasta czy tężnia solankowa mogłaby powstać w Zielonej Górze.

Janusz Kubicki potwierdził, tężnia powstanie przy okazji rewitalizacji Parku Tysiąclecia. – Dziś odbyło się spotkanie w tej sprawie – mówił włodarz Zielonej Góry.

Pani albo czyta w moich myślach, albo ma podgląd na to, co robimy, bo dzisiaj było spotkanie z wojewódzką konserwator zabytków. Rozważaliśmy lokalizację, gdzie w parku zainstalować tężnię. Jedno z miejsc zostało wybranych. To specyficzny park. Chcemy kilka rzeczy pozmieniać i nie zapomnieć historii tego miejsca.