– Mamy problem, brakuje kierowców – mówi Radiu Index Robert Karwacki. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze był gościem „Rozmowy na 96FM”.

Kaja Rostkowska pytała o rekrutację i o osoby zatrudnione w MZK. Jak się okazuje, nie jest łatwo o nowych kierowców.

To jest problem, który występuje w całym kraju. Brakuje kierowców do kierowania również sprzętem ciężkim. Uruchomiliśmy ofertę dla osób, którzy chcieliby uzyskać pracę.

Karwackiego zapytaliśmy także o to, ilu obecnie kierowców pracuje w zakładzie.

Na dziś jest nienajlepiej, ale jest stabilnie i pewnie. Mamy kierowców, i to, co mamy w zadaniach możemy obsłużyć. Przyucza się 16 osób, to jest 10 procent załogi wśród kierowców, bo ich mamy 160.