Dziś w województwie lubuskim rozpoczęły się ferie zimowe. Wielu mieszkańców naszego regionu, w tym zielonogórzan, wyjechało lub wyjedzie na wypoczynek. Zapytaliśmy zielonogórskich policjantów, na co warto zwrócić uwagę podczas najbliższych dwóch tygodni i jak policja przygotowuje się do tego okresu.

Podczas planowanych wyjazdów i zimowisk są planowane kontrole pojazdów. Mówi rzeczniczka zielonogórskich policjantów podinspektor Małgorzata Stanisławska.

Policjanci będą kontrolować pojazdy i autokary wyjeżdżające na zimowiska. Od razu prośba do opiekunów i rodziców, by informować policjantów jak najwcześniej, o tym informować. Tych kontroli może być jednego dnia bardzo dużo. Dokładna kontrola autokaru trwa co najmniej pól godziny.