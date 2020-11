Już nie tylko Szpital Uniwersytecki i parking za Centrum Rekreacyjno-Sportowym, to miejsca, gdzie można przebadać się na obecność koronawirusa w Zielonej Górze. W czwartek, 12 listopada ruszy kolejny punkt wymazowy.

To pętla autobusowa MZK na ul. Wrocławskiej. Podobnie jak przy CRS, to punkt drive&thru, czyli mobilny. Oznacza to, że nie będzie można do niego przyjść, czy tym bardziej przyjechać autobusem. Punkt zacznie działać w czwartek, 12 listopada w godzinach 15:00-17:15. Dla pacjentów NFZ.

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek:

8:00 – 10:00 badania prywatne – płatne

10:00 – 12:15 badania NFZ

Czwartek:

13:00 – 15:00 badania prywatne – płatne

15:00 – 17:15 badania NFZ

Sobota, Niedziela:

8:00 – 9:00 badania prywatne – płatne

9:00 – 11:15 badania NFZ