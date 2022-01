Ciekawie zapowiadają się obchody związane z okrągłym jubileuszem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. MOSiR w tym roku obchodzić będzie 40-lecie istnienia.

Z tej okazji 11 czerwca sporo się będzie działo w Zielonej Górze. O szczegółach informuje nas dyrektor ośrodka Robert Jagiełowicz.

Rozmawiamy już o tym, że 11 czerwca chcemy zrobić taką imprezę. Chcemy zaprosić najlepszego w Polsce stand-upera – Paczesia. Finalizujemy z nim rozmowy. To będzie dzień, w którym sporo się będzie działo. Będzie to festyn połączony z obchodami 800 i 700-lecia Zielonej Góry.

Nie tylko festyn, ale także prawdziwe święto sportu jest zaplanowane na lato tego roku – dodaje Jagiełowicz.

Będziemy próbowali w czerwcu organizować taki tydzień lub miesiąc sportu. Na deptaku wszystkie stowarzyszenia, które są zainteresowane, będą mogły się pokazać, zaprezentować i zachęcić mieszkańców do uprawiania sportu. Do tego prowadzimy rozmowy, by jakieś mecze zagrała tutaj reprezentacja. Myślę, że uda się cos zrobić.