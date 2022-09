Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z Zespołem Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Już od października uczniowie „Ekologa” mają uczestniczyć w warsztatach oraz zajęciach prowadzonych w uczelnianych laboratoriach.

A to pozwoli uczniom na rozwój w kierunkach biomedycznych. Mówi Mariusz Szpakowicz, dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

Najważniejsze, żeby nie burzyć dziecięcych marzeń i nie pozbawiać rodziców szansy na wsparcie zainteresowań dziecka. Dla nas ta umowa to wsparcie rozwoju naszych uczniów.

Uczniowie będą mogli zajrzeć do murów uczelni i na własnej skórze przekonać się, że jest to instytucja mocna pod względem dydaktycznym. I zdobyć choćby umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem badawczo – pomiarowym. A co może zyskać nasza uczelni? To tłumaczy prof. Maria Mrówczyńska, prorektor do spraw współpracy z gospodarką.

Dla nas to możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i uczniami. Ponadto zależy nam na tym, żeby ten młody potencjał pozostawał w regionie.

Dodajmy, że dzięki podjętej współpracy w „Ekologu” udało się już także uruchomić klasę o kierunku inżynieria biomedyczna.