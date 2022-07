Uniwersytet Zielonogórski, pomimo wakacji, nie zwalnia tempa i rusza z kolejnym, nowym kierunkiem. Chodzi o długo wyczekiwaną resocjalizację z kryminologią. Ministerialna zgoda na uruchomienie tego kierunku dotarła do władz naszej uczelni dwa dni temu.

Dla kogo będą to skierowane studia? Przede wszystkim dla osób interesujących się motywami, którymi kieruje się przestępca. W planie zajęć pojawią się też takie przedmioty, które pozwolą studentom identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego, ich motywacje oraz przestępczy styl życia. Co ciekawe – obecnie największą areną do przestępstw jest Internet. Mówi prof. Barbara Toroń – Fórmanek, kierownik Zakładu Resocjalizacji UZ.

A chodzi między innymi o zatrudnienie w policji. Zielonogórscy stróże prawa deklarują, że są otwarci – w ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim – na przyjęcie studentów kierunku resocjalizacja z kryminologią na praktyki. Mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

Policja to nie jedyne służby mundurowe, które czekają na nowych funkcjonariuszy z odpowiednim przygotowaniem. Nowy kierunek to też nadzieja dla straży granicznej. Mówi ppłk Dariusz Michalski, komendant placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście.

Nie każdy jednak do służby mundurowej się nadaje. Osoby łączące swoją przyszłość zawodową z resocjalizacją i kryminologią muszą się wykazać wyjątkowo silną psychiką. Zwłaszcza w kontaktach z osadzonymi w aresztach śledczych. Mówi ppłk Marek Grocholewski, dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Dodajmy, że według założeń nowe studia mają trwać trzy lata. Limit miejsc to 60. Więcej na temat samej rekrutacji znajdziecie na stronie uniwersytetu zielonogórskiego.