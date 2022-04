1 kwietnia 1998 roku zaczęło nadawać Radio Index. To nie jest primaaprilisowy żart, dziś nasze radio obchodzi swoje 24. urodziny. Przez te wszystkie lata swoich sił w tym zawodzie spróbowało wiele osób. Wiele z nich też dziś słuchacie i oglądacie w ogólnopolskich mediach.

Jedną z tych osób jest Damian Michałowski. Przez ostatnie 12 lat był związany z Radiem ZET, obecnie jest prowadzącym Dzień Dobry TVN. Nasz wychowanek – bo tak spokojnie – możemy powiedzieć o Damianie Michałowskim imał się różnych aktywności w Radiu Index.

Jakaś zwykła reporterka, zbieranie dźwięków, przygotowanie wiadomości, czasami czytanie wiadomości. Przede wszystkim jednak tych sportowych, bo ja wskoczyłem w buty Michała Korościela, który był w Radiu Index i stąd poszedł dalej. Bardzo fajne czasy.

Michałowski do Radia Index trafił jeszcze w czasach szkoły średniej. Dziś wspomina, że start w akademickiej rozgłośni bardzo mu pomógł. A zanim trafił do Radia ZET był jeszcze w radiu TOK FM i z niego pojechał jako korespondent na zimowe igrzyska do Vancouver.

Przeżycie absolutne dla młodego chłopaka z mniejszego miasta, który miał blade doświadczenie, przed momentem zbierał dźwięki w Radiu Index i robił sobie grilla przy kampusie, a teraz nagle jedzie i ogląda jak Adam Małysz zdobywa medale olimpijskie, czy Justyna Kowalczyk pokonuje Marit Bjoergen, ale spotyka się matkę Bryana Adamsa, która okazała się być fanką… Adama Małysza.

Więcej wspomnień przy okazji urodzin naszej rozgłośni na wZielonej.pl.