To już pewne! Zaliczenia i egzaminy w nadchodzącej letniej sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Zielonogórskim będą się odbywały zdalnie. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, podpisał w tej sprawie stosowne rozporządzenie.

Egzaminy i zaliczenia do odwołania będą przeprowadzane poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Egzaminy i zaliczenia ustne będą przeprowadzane w formie wideokonferencji, za pośrednictwem aplikacji Google meet, natomiast pisemne za pośrednictwem aplikacji Google classroom. Wyniki zaliczeń i egzaminów będą odnotowywane w indeksie elektronicznym. O szczegóły pytaliśmy Ewę Sapeńko – rzeczniczkę naszej uczelni:

Wszystkie zaliczenia, egzaminy będą się odbywały zdalnie poprzez aplikacje, które nasi studenci i prowadzący świetnie znają. Nie po raz pierwszy sesja on-line będzie prowadzona. Mamy też doświadczenie z sesji zimowej.

Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 19 czerwca i będzie trwała do 2 lipca. Sesja poprawkowa rozpocznie się 1 września i potrwa do 14 września.

Obrony prac dyplomowych mogą odbywać się z bezpośrednim udziałem komisji i studenta z zachowaniem reżimu sanitarnego. Student może ubiegać się o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego również online.

We wniosku należy jednoznacznie potwierdzić posiadanie dostępu do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę, podłączonego do szybkiego łącza internetowego oraz dostęp do systemu Google meet, jak również potwierdzić znajomość obsługi oprogramowania do wideokonferencji.

W przypadku możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z bezpośrednim udziałem komisji i studenta termin egzaminu będzie wyznaczony w drodze oddzielnego komunikatu, podanego do wiadomości studenta na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu.