Uniwersytet Zielonogórski już po raz trzeci został nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards.

W tegorocznej edycji Uniwersytet Zielonogórski został nominowany w obszarze nauk ścisłych, w którym naszymi konkurentami są: Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Warszawski.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. W tegorocznej edycji konkursu brane są pod uwagę publikacje powstałe w latach: 2017-2019.

Jak podaje portal perspektywy.pl 76% publikacji UZ to prace z obszaru nauk przyrodniczych. Ponad 40% prac powstało przy współudziale osób z instytucji zagranicznych. Udział dokumentów w czasopismach z pierwszego decyla bazy stanowił jedną piątą wszystkich prac. Najczęściej autorzy publikowali w: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Astrophysical Journal. Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Dorota Rosińska, prof. Oleksandr Barkalov, prof. Larysa Titarenko.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Zielonogórski dwukrotnie zwyciężył w konkursie ELSEVIER Research Impact Leaders Awards. W roku 2018 został zwycięzcą w kategorii Engineering and Technology (Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych), w której otrzymał nominację wspólnie z politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. UZ otrzymał nagrodę za publikacje i cytowania z zakresu inżynierii materiałowej.

Rok wcześniej (w 2017 r.) Uniwersytet Zielonogórski zwyciężył w kategorii Natural Sciences (Nauki przyrodnicze), a nominowany był w dwóch kategoriach: Engineering & Technology (wspólnie z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Lubelską) oraz w kategorii Natural Sciences (z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).