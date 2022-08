8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B – co to za dane? Znakomite dla naszej uczelni! Uniwersytet Zielonogórski wysoko oceniony przez resort edukacji i nauki.

Najlepiej kształcimy na takich kierunkach jak: automatyka, elektronika i elektrotechnika, ekonomia i finanse, inżynieria mechaniczna, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu i pedagogika. Na uczelni wielka radość, co podkreśla prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Oceny są ważne z kilku powodów. Jednym z nich są subwencje, które uczelnia otrzymuje z ministerstwa nauki. Co jeszcze?

Wysoka kategoria powoduje, że mamy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania. To zapewnia rozwój kadr w kolejnym okresie. Liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego została potrojona. Poprzednio było to w siedmiu dyscyplinach, teraz jest ich aż 21. Kolejną korzyścią jest to, że możemy otworzyć wiele kierunków bez pytania o prośbę naszego ministerstwa.