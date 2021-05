Koszykarze Zastalu przegrali bardzo wysoko w Kazaniu z miejscowym Unicsem 60:87. Był to mecz pierwszej rundy fazy play-off w rozgrywkach ligi VTB.

Zastalowcy ani przez moment nie podjęli walki ze znacznie wyżej notowanym rywalem z Kazania. Owszem, mieli za sobą długą i pewnie wyczerpującą podróż do Kazania. Widać jednak było trudy sezonu. Na tle doskonale grających gospodarzy nasi koszykarze niestety nie mieli nic do powiedzenia. Pierwsza kwarta dawała jeszcze jakieś nadzieje na korzystny wynik. Zastal przegrywał 16:24. To było jednak wszystko, na co stać było nasz zespól w tym meczu. W drugiej kwarcie Unics odjechał, do przerwy prowadząc 46:25.

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Zastal nie potrafił zagrać skutecznie w ataku, a gracze z Kazania tylko kontrolowali przewagę ani przez moment nie wypuszczając jej z rąk. Ostatecznie zakończyło się na wysokiej, 27-punktowej przewadze.

Unics prowadzi 1:0. Gra toczy się do dwóch wygranych. Czy naszą ekipę stać na pokazanie zupełnie nowego oblicza? Spotkanie w Zielonej Górze w najbliższy piątek.