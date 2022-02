Zielona Góra będzie miała kryte, pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Umowa z wykonawcą została podpisana dziś w urzędzie miasta.

Obiekt stanie w kompleksie sportowym przy ul. Sulechowskiej, za tzw. dołkiem. Dostosowane do niego zostaną też pobliskie, istniejące już szatnie. O szczegółach inwestycji mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta.

Inwestycją zajmie się firma Mizar. Czasu nie ma dużo, od podpisania umowy na wykonanie obiektu ma 18 tygodni. – Czujemy presję i odpowiedzialność – mówi Eliza Miciuła-Urban, prezes firmy.

Z obiektu będą korzystać adepci piłkarscy, trenujący na co dzień w zielonogórskich klubach i akademiach, jak i seniorzy, którzy np. w okresie zimowym będą rozgrywać mecze sparingowe. Boisko będzie działać przez cały rok. Mówi Maciej Murawski, prezes Lechii Zielona Góra.

W lecie ten balon jest zdejmowany i boisko może być wykorzystywane przez letnie miesiące. My często jeździliśmy do takich balonów na turnieje jako akademia. Zawsze zazdrościliśmy czy to Wrocławiowi, czy Poznaniowi. Niedawno Szczecin wybudował takie boisko. Można powiedzieć, że niedługo dołączymy do elity.