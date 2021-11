Kolejna trójstronna umowa o realizacji doktoratu wdrożeniowego na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisana. Uczelnia zawarła ją z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz pracownikiem firmy, będącej jednocześnie doktorantem naszego uniwersytetu.

Celem projektu jest rozwiązanie problemu usuwania zanieczyszczeń z bioodpadów selektywnie zbieranych, których zawartość w odpadach jest z reguły wysoka. Mówi prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Chodzi o to, żeby na wysokim poziomie naukowym rozważyć praktyczny problem. Który funkcjonuje gdzieś w gospodarce. Są takie sytuacje, gdzie zwykłe działania inżynierskie nie pozwalają na to. To jest okazja do opracowania wspólnych rozwiązań.