Wciąż jest głośno na temat przeniesienia zielonogórskiego “Medyka” do Sulechowa. Dokładniej do znajdujących się tam budynków po Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Wicemarszałek Łukasz Porycki przekonuje, że sulechowskie obiekty spełniają wszystkie standardy i wymogi potrzebne do kształcenia średniego personelu medycznego.

Obiekt jest wyremontowany i w bardzo dobrej lokalizacji. Bo zaraz przy zjeździe z drogi S3. Ma tez dodatkowe atuty, czyli sale gimnastyczną i w pobliżu boiska.

Porycki podkreślił, że zarząd wsłuchuje się również w głosy mówiące o zostawieniu szkoły w Zielonej Górze. Wicemarszałek zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o znalezienie nowej siedziby. Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platfotmy Obywatelskiej przekonuje natomiast, że w sprawie “Medyka” nic nie jest jeszcze przesądzone – To dobry czas na konsultacje. Wykorzystajmy go rzetelnie, a nie populistycznie – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Sługocki i sam bił się w pierś.

Na pewno źle rozpoczęliśmy debatę, ale chcemy to naprawić. Powinniśmy się spotkać z personelem i gronem pedagogicznym tej placówki, To nadrobimy, obiecuje.

Stanowczymi przeciwniczkami zmian dotyczących “Medyka” są Aleksandra Mrozek oraz Wioleta Haręźlak z Samorządowego Lubuskiego. Bo według nich nie jest to przeniesienie, a spisanie “Medyka” na straty. Skoro kadra pedagogiczna nie wyraża zgody na takie warunki zatrudnienia. Według Aleksandry Mrozek władza się pogubiła w swoich działaniach.

Nie tylko społeczność szkolna jest oburzona, ale także społeczność zielonogórska, a nawet wojewódzka. Rozumiemy potrzeby administracyjne szpitala, ale trzeba było nie koncertować się na budynku pasywnym dla pracowników marszałka i wybrać priorytety.

Jak zakończy się spór o zielonogórskiego “Medyka”? O wszelkich ustaleniach na ten temat będziemy was informowali na antenia Radia Index oraz na portalu wzielonej.pl.