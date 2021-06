Ruszyła zbiórka na rzecz wykonania koncepcji zagospodarowania terenu dawnego “Zastalu” w Zielonej Górze. Zorganizował ją radny Koalicji Obywatelskiej – Sławomir Kotylak. Żeby projekt udało się zrealizować – potrzeba 30 tysięcy złotych.

Pieniądze te mają być szansą na ogłoszenie konkursu na dotyczącego wykonania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej. Jak mówi Sławomir Kotylak – kilkudziesięciohektarowy teren zamiast straszyć – powinien być wizytówką Zielonej Góry.

Rozmawialiśmy i próbowaliśmy nakłonić miasto, do tego żeby to ono przejęło inicjatywę konkursu dla tego obszaru. Niestety ani miasto, ani pan prezydent, nie są tym przedsięwzięciem zainteresowani. W związku z czym pozostaje nam wyłącznie działalność oddolna.

Według Kotylaka dawny “Zastal” powinien pełnić kilka funkcji: być miejscem aktywnej rekreacji, handlu, targowiska miejskiego, otwartego ośrodka kultury czy też biznesu kreatywnego. Co dokładnie miałoby tam powstać, to już pytanie do mieszkańców Zielonej Góry.

Mieszkańcy, po zapoznaniu się z propozycjami, będą głosowali na najbardziej kreatywny i najlepszy według nich pomysł dla tego terenu. W wyniku przeprowadzonego konkursu będziemy mogli na sesji miasta przedstawić jego wyniki. Powiedzieć jakie są oczekiwania mieszkańców.

Zbiórkę na rzecz “Zastalu” znajdziecie na stronie zrzutka.pl.