– Spełniliśmy zadanie. Zielona Góra się rozwija – mówił podczas dzisiejszej sesji absolutoryjnej Rady Miasta Janusz Kubicki.

W pierwszej części obrad prezydent Zielonej Góry wypowiadał się na temat raportu o stanie miasta. Włodarz miasta wspominał o tym, że za nami trudny rok związany z pandemia koronawirusa.

Cieszę się, że ten rok pokazał, iż Zielona Góra potrafi poradzić sobie z kryzysem i COVID-em na tyle, na ile byliśmy w stanie. Wyszliśmy w miarę obronną ręką. Zachowaliśmy gospodarkę, Wierzę, w to, że zrobiliśmy wszystko, co się dało.

Ważnym punktem obrad jest sprawa związana z Amfiteatrem. Podczas sesji wypowiadali się mieszkańcy miedzy innymi ci, którzy sprzeciwiają się jego wyburzeniu i postawienia w jego miejsce sali widowiskowej. Mówi jedna z przedstawicielek protestu Marlena Kopij.

Amfiteatr jest miejscem szczególnym dla mieszkańców Zielonej Góry. Władze proponują rozbiórkę i postawienie nowej sali. Wzbudza to wiele kontrowersji, Duża część mieszkańców nie zgadza się z tym. Projekt który wygrał, jest pewną koncepcją, która nie wzbudza szansy na to, by była to wizytówka miasta.